AP: США признали поражение в кибервойне и готовятся к новым атакам России

Хакерские операции злоумышленников из России, Китая, Северной Кореи и Ирана становятся все более изощренными, сообщили представители Пентагона в конгрессе, пишет Associated Press.

Глава киберкомандования вооруженных сил (ВС) США Пол Накасоне признал, что ведомство проигрывает кибервойну. Выступая во время слушани, он сообщил конгрессменам, что США теперь готовы использовать кибероперации более агрессивно в целях нанесения ответного удара. По его словам, количество кибератак против США и угроз вмешательства в президентские выборы 2020 года увеличивается.

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Накасоне заявил, что американские военные многому научились в то время, когда пытались противостоять «российскому вмешательству» в промежуточные выборы в конгресс США 2018 года. Теперь основное внимание уделяется следующему избирательному циклу — выборам главы государства, заверил чиновник.

Между тем, Пентагон постепенно становится все более раскрепощенным в возможности нанесения ответного удара, то есть проведении наступательных киберопераций. По словам чиновников, «исторически» Пентагон не делал этого — в течение многих лет США недостаточно реагировали на кибератаки других стран.

Ранее ВМС США опубликовал доклад, в котором говорилось о киберугрозах со стороны России и Китая в течение десяти лет. В нем было указано на «несколько значительных» нарушений целостности секретных систем ВМС. Также утверждалось, что были украдены «огромные объемы» данных нацбезопасности.

Россия не раз отрицала обвинения в попытках вмешательства в выборы других стран.