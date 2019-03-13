Сбой парализовал Facebook и Instagram

Пользователи Facebook и Instagram по всему миру столкнулись с проблемами в работе социальных сетей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в Facebook сбой произошел приблизительно в 19.00 мск.

По данным портала, в соцсеть не смогли зайти около 35% пользователей, еще 33% пожаловались на проблемы с обновлением ленты. Также 30% пользователей посетовали на проблемы, связанные с авторизацией. Как отмечается, с подобными проблемами столкнулись Россия, Нидерланды, США, Великобритания и Бразилия.

Реклама

Cбой в Instagram произошел в 18.00 мск. 48% пользователей пожаловались на проблемы с новостной лентой, 32% — на проблемы с авторизацией, еще 18% — на невозможность зайти в соцсеть. С данной проблемой столкнулись Россия, Испания, США, Австрия, Бразилия.

Ранее сообщалось, что в работе Gmail произошел массовый сбой.