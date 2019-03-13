Bloomberg: хакеров из России заподозрили в атаке на выборы в Индонезии

Российские и китайские хакеры атакуют базу данных избирателей Индонезии с целью сорвать предстоящие президентские выборы в стране, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на главу индонезийской избирательной комиссии Арифа Будимана.

Во время подготовки к выборам в Индонезии, которые пройдут 17 апреля, государство столкнулось с волной кибератак. По словам Будимана, следы некоторых из атак ведут в Россию и Китай. Кибероперации включали попытки «манипулировать или изменять» контент, а также создание фейковых избирателей.

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По словам Будимана, избирательную систему пытаются взломать «не только каждый день, но почти каждый час». Однако он не прояснил, является ли целью кибератак поддержка определенного кандидата. Индонезия не предоставила дополнительной информации об обвинениях, говорится в материале.

Отмечается, что власти Индонезии начали расследование по обвинению в мошенничестве на предстоящих выборах. При наличии доказательств хакерского вмешательства Китай выразил готовность оказать содействие в расследовании властей Индонезии, пишет агентство.

Россия отвергла обвинения в кибератаках в Индонезии, назвав их необоснованными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не вмешивается во внутренние дела других государств.