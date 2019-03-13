В работе Gmail произошел массовый сбой

Пользователи Gmail в некоторых странах мира пожаловались на проблемы в работе сервиса. Об этом сообщает сервис Downdetector.

По данным портала, перебои в работе начались в 5.12 мск. Большинство пользователей не могут войти в аккаунт, отправить и получить сообщения или прикрепить файлы к электронному письму

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Уточняется, что проблемы возникли у пользователей в Австралии, Японии, Китае и Малайзии.

Ранее пользователи по всему миру пожаловались на проблемы в работе социальной сети Instagram.