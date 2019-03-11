Трамп заявил, что не называл главу Apple Тима Кука «Тимом Эпплом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не называл главу корпорации Apple Тима Кука «Тимом Эпплом», а все появившиеся про это новости — фейки. Об этом Mediaite сообщает Джонатан Суон со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что об этом Трамп рассказал группе республиканцев.

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«Президент сказал, что он действительно сказал: «Тим Кук Эппл» очень быстро, а часть фразы «Кук» была мягкой. Но все, что слышалось из «фальшивых новостей» — это «Тим Эппл», — поделился Суон.

Журналист и источники удивились, что Трамп отверг свои слова, хотя они были записаны на видео.

Ранее сообщалось, что Тим Кук сменил имя в твиттере после конфуза Трампа.