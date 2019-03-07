В Госдуме оценили требование Украины к Google по Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление посла Украины в США Валерия Чалого, который обратился к руководству компании Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах, передает RT.

Депутат отметил, что в Киеве не хотят быть реалистами.

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«Ссылки на США и заседания ООН об украинском статусе Крыма на сегодняшний день — это крики вслед уходящему поезду, а Google как солидная корпорация, что называется, идет в ногу со временем и поэтому не хочет обманывать пользователя в том, что касается современных границ России и Украины», — сказал он.

Украинская сторона считает некорректным, что на картах сервиса Крым изображается как часть Российской Федерации.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.