Украина потребовала, чтобы Google «исправила» принадлежность Крыма на картах

Украинский посол на территории Соединенных Штатов Валерий Чалый обратился к компании Google с требованием «исправить» то, как отображается Крымский полуостров на картах. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Согласно размещенной информации, украинская сторона считает некорректным, что на картах сервиса Крым изображается как часть Российской Федерации.

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Ранее Google сообщила, что исправила ошибку с некорректным отображением территориальной принадлежности Крымского полуострова, с которой столкнулись некоторые пользователи сервиса Google карт.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.