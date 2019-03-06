Песков прокомментировал неверное указание Крыма на картах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с неверным указанием принадлежности Крыма на картах Google, рассчитывая, что в дальнейшем не будет допущено подобных ошибок. Об этом сообщает ТАСС.

«Для Кремля, конечно, имеет значение то, как обозначается Крым на картах: Крым — один из регионов Российской Федерации», — сказал Песков.

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Отмечается, что это вопрос был поднят после того, как на картах Google заметили неправильное указание территориальной принадлежности Крыма. Вскоре Google исправил ошибку.

Песков отметил, что компания, допустившая ошибку, является зарубежным сервисом.

Ранее сообщалось, что Google отчитался об устранении ошибки с Крымом на картах.