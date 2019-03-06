Госдума приняла во II чтении законопроекты об ответственности за фейки

Российская Госдума приняла во втором чтении законопроект об устойчивости ответственности за распространение недостоверной информации, передает РИА «Новости».

Сенатор Андоей Клишас с группой депутатов внесли в Госдуму законопроекты, один из который устанавливает порядок блокировки в интернете ложной общественно значимой информации, другой — вводит ответственность за распространение фейков.

Реклама

После внесения поправок к законопроекту СМИ получили право самостоятельно удалять ложную информацию, чтобы избежать блокировок. Кроме того, из-под действия закона были выведены «традиционные медиа».

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуре России призвали взвешенно подойти к доработке законопроекта об ответственности за фейки.