Google представила в Госдуму документы о налогах
Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил на пленарном заседании, что компания Google представила нижней палате документы об уплате налогов в России, передает РИА «Новости».
По его словам, этот вопрос изучает глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
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«Разберемся, и председатель комитета по бюджету и налогам нам расскажет, насколько это выполнено и соответствует нашим законам», — отметил Володин.
В агентстве уточнили, что до этого председатель Госдумы заявлял, что такие крупные компании, как Google и Facebook, работают в России и на территории европейских стран, но не платят налоги.
Ранее сообщалось, что Google увела от налогов $23 млрд через офшоры.