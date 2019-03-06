Google представила в Госдуму документы о налогах

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил на пленарном заседании, что компания Google представила нижней палате документы об уплате налогов в России, передает РИА «Новости».

По его словам, этот вопрос изучает глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

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«Разберемся, и председатель комитета по бюджету и налогам нам расскажет, насколько это выполнено и соответствует нашим законам», — отметил Володин.

В агентстве уточнили, что до этого председатель Госдумы заявлял, что такие крупные компании, как Google и Facebook, работают в России и на территории европейских стран, но не платят налоги.

Ранее сообщалось, что Google увела от налогов $23 млрд через офшоры.