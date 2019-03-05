Google отчитался об устранении ошибки с Крымом на картах
Американская компания Google сообщила, что исправила ошибку с некорректным отображением территориальной принадлежности Крымского полуострова, с которой столкнулись некоторые пользователи сервиса Google карт, передает ТАСС.
По имеющимся данным, небольшая часть пользователей карт Google на устройствах с операционной системой iOS видела неверную информацию о территориальной принадлежности Крыма. 5 марта компания сообщила об устранении ошибки.
«Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», — заявили в Google.
Ранее в Госдуме предупредили Google, что обратятся в прокуратуру и Роскомнадзор, если компания не исправит ошибочное обозначение Крыма на картах.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.