Google отчитался об устранении ошибки с Крымом на картах

Американская компания Google сообщила, что исправила ошибку с некорректным отображением территориальной принадлежности Крымского полуострова, с которой столкнулись некоторые пользователи сервиса Google карт, передает ТАСС.

По имеющимся данным, небольшая часть пользователей карт Google на устройствах с операционной системой iOS видела неверную информацию о территориальной принадлежности Крыма. 5 марта компания сообщила об устранении ошибки.

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«Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», — заявили в Google.

Ранее в Госдуме предупредили Google, что обратятся в прокуратуру и Роскомнадзор, если компания не исправит ошибочное обозначение Крыма на картах.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.