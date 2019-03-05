Гройсман пригрозил чиновникам принудительным лечением за использование соцсетей

Украинский премьер Владимир Гройсман отреагировал на то, что во время совещания правительства чиновники отвлекались на мобильные телефоны. Об этом сообщает «112 Украина».

По словам премьера, во время совещания у него сложилось такое впечатление, что некоторые из присутствующих находятся в виртуальном мире.

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«…телефоны, пожалуйста, отложите в сторону и различные социальные сети, или я назначу вам принудительный курс лечения от зависимости от социальных сетей», — сказал Гройсман.

Он добавил, что жены некоторых чиновников поблагодарят его за возвращение мужей к реальности.

Ранее в Роскосмосе подтвердили увольнение назвавшего жителей хрущевок «скотобазой» чиновника.