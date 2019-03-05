Россия зафиксировала 3 млн кибератак на свои IP-адреса из США
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия зафиксировала 3 млн кибератак на свои IP-адреса из США. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, данные кибератаки были зафиксированы несколько дней назад.
Он также добавил, что Москва намерена обсудить этот инцидент с коллегами из Вашингтона.
Реклама
Антонов подчеркнул, что подобная встреча поможет узнать, кто стоит за кибератаками.
Ранее в Кремле рассказали об огромном количестве регулярных кибератак на сайт президента России.