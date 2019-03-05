В работе Instagram произошел сбой
Пользователи по всему миру пожаловались на проблемы в работе социальной сети Instagram. Об этом сообщает сервис Downdetector.
По данным портала, большинство пользователей испытывают трудности с доступом к новостной ленте соцсети.
Как отмечается, проблемы возникли у пользователей из Германии, Испании, Нидерландов, Франции и США.
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При этом на сбой в работе соцсети также пожаловались пользователи из России.
Ранее сообщалось, что пользователи Yahoo по всему миру жалуются на сбои.