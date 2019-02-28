В Facebook отреагировали на протокол Роскомнадзора

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В Facebook прокомментировали составление административного протокола со стороны Роскомнадзора, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу соцсети.

Как отмечается, компания готова вести обсуждение ситуации с локализацией персональных данных пользователей с российскими властями.

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«Мы продолжим диалог с соответствующими органами власти относительно нашей деятельности в России», — отметили в пресс-службе Facebook.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор составил протокол в отношении Facebook.

Административное дело в отношении Facebook и Twitter было заведено после того, как компании предоставили ведомству формальные ответы после требования подтвердить локализацию баз личных данных пользователей сервисов в России.