Роскомнадзор составил протокол в отношении Facebook

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Роскомнадзор составил административный протокол в отношении американской компании Facebook из-за того, что она не предъявила информацию о локализации персональных данных российских пользователей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Протокол составлен по статье 19.7 КоАП России в связи с тем, что компания не предоставила необходимых сведений о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории России», — проинформировали в Роскомнадзоре.

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Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство в 20-х числах февраля либо выдаст Facebook и Twitter предписание локализовать базы данных российских пользователей на территории страны, либо выпишет штраф.

Административное дело в отношении Facebook и Twitter было заведено после того, как компании предоставили ведомству формальные ответы после требования подтвердить локализацию баз личных данных пользователей сервисов в России.