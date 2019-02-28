Украинские журналисты обвинили СБУ в кибератаке из-за компромата на штаб Порошенко

Журналисты интернет-издания «Страна.ua» обвинили службу безопасности Украины в организации кибератаки на сайт.

По мнению журналистов, целью атаки было помешать распространению материала о подкупе избирателей штабом Петра Порошенко.

По информации издания, уже второй день сайт подвергается мощной DoS-атаке, из-за чего материалы выходят с перебоями.

Ранее в центре Киева прошел марш с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко.