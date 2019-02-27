Politico: Трамп знал о сговоре с WikiLeaks перед выборами 2016 года
Бывший адвокат президента США Майкл Коэн расскажет во время дачи показаний перед конгрессом, что американский лидер Дональд Трамп был осведомлен, что его советник Роджер Стоун общался с WikiLeaks о возможной публикации полученных с помощью хакерского взлома электронных писем Национального комитета демократической партии США, пишет Politico со ссылкой на текст заготовленного вступительного заявления.
Отмечается, что бывший юрист Трампа расскажет о телефонном разговоре между на тот момент кандидатом в президенты США и Стоуном, состоявшемся в июле 2016 года. По словам Коэна, «Стоун сказал Трампу, что тот только что разговаривал по телефону с [основателем WikiLeaks] Джулианом Ассанжем, который сказал Стоуну, что через пару дней будет массовый выброс электронных писем, которые нанесут ущерб [предвыборной] кампании Хиллари Клинтон».
По его словам, Трамп ответил: «Разве это не здорово». Тем не менее, бывший адвокат Трампа также заявит, что у него нет прямых доказательств сговора Трампа или его штаба с россиянами, чтобы повлиять на выборы 2016 года в его пользу, пишет издание.
Кроме того, cогласно тексту, Коэн назвал Трампа «расистом» и жуликом. Бывший адвокат также намерен заявить, что Трамп лично подписал чек на выплату денег «за молчание» двум женщинам, говорится в материале.