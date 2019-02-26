Полковнику ФСБ и экс-сотруднику «Касперского» огласили приговор по делу о госизмене

Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова и бывшего сотрудника «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова к 22 и 14 годам лишения свободы соответственно, передает РИА «Новости».

Сообщается, что подсудимые также приговорены к штрафам. Суд обязал Михайлова выплатить 400 тыс. руб., Стоянова — 150 тыс. руб. и лишил его специального звания майора милиции.

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По имеющимся данным, слушания проходили в закрытом режиме, так как дело маркировано грифом «секретно». Фигурантов дела признали виновными в передаче секретных данных иностранному государству, прочие подробности не разглашаются.

Как отмечается, решение суда на данный момент не вступило в силу и может быть обжаловано.

В 2017 году фигурантов дела о госизмене обвиняли в передаче секретных сведений США. При этом почти одновременно стало известно об аресте участников хакерской группы «Шалтай-Болтай», взламывавших переписки высокопоставленных чиновников.

Позднее адвокат опроверг данные о связи арестов в ФСБ и делом «Шалтая-Болтая».