Источник рассказал, когда американский Dragon отправится на МКС

Источник в российской ракетно-космической отрасли рассказал, когда состоится следующий запуск американского грузового космического корабля Dragon на Международную космическую станцию (МКС), передает РИА «Новости».

По словам источника, запуск корабля должен состояться 25 апреля. Это на две недели позже, чем было запланировано изначально.

Ранее сообщалось, что глава компании SpaceX Илон Маск рассказал, когда американский пилотируемый космический корабль Dragon-2 будет запущен к МКС в беспилотном режиме.