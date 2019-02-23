Украинцы массово ищут в сети картинки с поздравлениями на 23 февраля

Украинцы массово ищут в интернете поздравления и открытки с 23 февраля — Днем защитника отечества, передает украинский интернет-портал Страна.ua со ссылкой на данные Google Trends.

Как отмечается, запросы, связанные с 23 февраля, начали расти еще 22 февраля. Причем в первой десятке поисковых фраз пять связаны с советским праздником — Днем советской армии и военно-морского флота.

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Сообщается, что только за 22 февраля число таких запросов увеличилось на 170 тыс.

В прошлом году запросы, связанные с 23 февраля, также резко возросли накануне праздника.