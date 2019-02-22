Илон Маск взял ипотеку на $61 млн на 30 лет
Основатель компании Space X и глава Tesla Илон Маск был вынужден взять пять кредитов в банке на общую сумму около $61 млн, сообщает Bloomberg.
По данным компании, теперь Маск ежемесячно вынужден платить банку по $180 тыс. Он взял ипотеку на 30 лет.
Отмечается, что в 2018 году Маск взял только четыре новых кредита на покупку недвижимости в США общим размером около $50 млн.
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Представители Маска и банкп не стали комментировать эту информацию, добавили в Bloomberg.
Ранее сообщалось, что Илон Маск по-русски отреагировал на видео с «Жигулями».