Трамп-младший пожаловался на цензуру в соцсетях

Сын президента США Дональд Трамп-младший заявил, что социальные сети подвергает цензуре его и других сторонников консерваторов и он не знал, каких масштабов она достигла. Об этом он написал в своем инстаграме.

В своем посте Трамп-младший выложил фотографию скриншота, который прислал один из подписчиков его аккаунта. На нем видно, что Instagram, который принадлежит корпорации Facebook, запретил подписчику «лайкать» пост сына Трампа, чтобы «защитить сообщество» соцсети.

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«Если такое происходит с вами, я призываю вас делать скриншоты каждого случая и публиковать их в социальных сетях на всех платформах, чтобы мы наконец могли вернуть правду и положить конец яростному сумасбродству», — написал Трамп.

Ранее СМИ сообщали, что демократы потребуют через суд записи разговоров сына Трампа.