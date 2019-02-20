Путин: Россия не будет сама себя отключать от интернета

Россия не собирается отключать сама себя от интернета, заявил президент страны Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в ходе встречи Путин не исключил теоретической возможности отключения России от интернета.

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«Мы же не собираемся сами себя отключать», — отметил Путин.

Однако, по его словам, если вдруг отключение произойдет со стороны Запада, ущерб будет колоссальным.

В связи с этим Путин отметил необходимость суверенитета в цифровой среде.

«Надо развивать, вкладывать туда деньги, не жалеть и иметь в виду, что это одно из ключевых направлений развития», — сказал Путин.

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