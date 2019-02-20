Путин не исключил теоретической возможности отключения России от интернета

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ не исключил существования теоретической угрозы отключения России от интернета, сообщает РИА «Новости»

«Я же не могу за наших партнеров говорить, что у них на уме», — сказал Путин.

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Он отметил, что в случае возможного отключения, это нанесет как экономический, так и политический ущерб, пострадают интересы спецслужб.

«Они же там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут», — сказал Путин.

Президент в связи с этим призвал создавать независимые сегменты.

«Я думаю, что они 100 раз подумают, прежде чем это сделать, но теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят», — рассказал глава государства.

В ходе послания Федеральному собранию 20 февраля Путин рассказал, каким будет ответ на размещение ракет США в Европе.