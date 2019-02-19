У кандидатов в президенты Украины проверят «галочку» в фейсбуке и инстаграме
МВД Украины призвало кандидатов в президенты страны верифицировать свои аккаунты в фейсбуке и инстаграме, чтобы предотвратить недобросовестную агитацию, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отмечается, правоохранители намерены совместно с соцсетями следить за подозрительными аккаунтами и удалять фейковые аккаунты кандидатов».
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«Это необходимо для предупреждения недобросовестной агитации и создания fake-профилей кандидатов», — говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что киберполиция Украины уже провела соответствующие консультации с Facebook.
Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Ранее сообщалось, что Facebook ужесточит контроль над политической рекламой к выборам на Украине.