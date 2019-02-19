В КНР обвинили США в стремлении блокировать развитие Китая

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КНР обвинила США в попытке заблокировать технологическое развитие Китая. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что представитель китайского МИДа Гэн Шуан сделал подобное заявление на фоне ситуации с китайской компанией Huawei.

«Они (США. — Газета.Ru) пытаются придумать предлог для подавления естественного развития [китайских производств]», — сказал Шуан.

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Он назвал подобное поведение американской стороны «лицемерным, аморальным и несправедливым».

Ранее представитель компании Huawei выступил с заявлением после того, как посланник США в Евросоюзе предостерег покупателей от приобретения ее продукции.