Facebook объяснился после блокировки связанных с RT аккаунтов

Социальная сеть Facebook дала комментарий в связи с блокировкой страниц, связанных с RT. Об этом сообщает ТАСС.

В компании заявили, что пользователи должны получать достоверную информацию о том, «кто стоит» за страницами в социальной сети.

«Сейчас мы поэтапно запускаем обновление для страниц с большой аудиторией. Обновление позволит отображать информацию о тех ключевых странах, из которых управляются эти страницы», — говорится в заявлении.

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В Facebook подчеркнули, что в настоящее время эта функция не является общедоступной, поэтому компания обратилась к администраторам аккаунтов для получения дополнительных сведений о страницах. После предоставления этих данных страницы снова возобновят работу.

Ранее МИД отреагировал на блокировку Facebook связанных с RT аккаунтов.