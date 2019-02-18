МИД отреагировал на блокировку Facebook связанных с RT аккаунтов

В МИД России сочли неприемлемой блокировку Facebook страниц, связанных с RT. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства.

Подобные действия нарушают принципы свободы выражения мнения, отметили в МИД.

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В министерстве назвали неприемлемой ситуацию, когда администрация соцсети «в непрозрачной манере осуществляет блокировку аккаунтов в нарушение общепринятых принципов свободы выражения мнения и равного доступа к информации».

Ранее сообщалось, что администрация компании Facebook заблокировала страницу проекта RT.