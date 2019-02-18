В Кремле отреагировали на блокировку Facebook страниц RT

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рассчитывает, что инцидент с блокировкой страницы одной из структур RT соцсетью Facebook будет разрешен. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, многие крупные компании, которые предоставляют сервисы в области социальных сетей, «привлекаются властями недружественных стран в качестве инструмента по оказанию давления на российские СМИ».

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Песков предложил не забегать вперед.

«Я считаю, что, безусловно, RT должны отстаивать свои интересы, должны получить объяснение этой конкретной компании, что послужило причиной», — заявил Песков.

18 февраля стало известно, что администрация компании Facebook заблокировала страницу проекта телеканала Russia Today.