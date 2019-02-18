Доклад: Facebook «преднамеренно» нарушала политику конфиденциальности

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Facebook «преднамеренно и сознательно» нарушала законы о защите конфиденциальности данных и конкуренции в Великобритании, передает РИА «Новости» со ссылкой на доклад «Фейковые новости», подготовленный комитетом по цифровым технологиям британской палаты общин.

Отмечается, что британские парламентарии призвали Офис комиссара по информации (ICO) провести расследование в отношении Facebook. Кроме того, американской компании рекомендовали «значительно изменить свою бизнес-модель и методы работы, чтобы сохранить доверие».

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«Из документов, которые мы получили от компании Six4Three, очевидно, что Facebook намеренно нарушала как законы о сохранении конфиденциальности данных, так и законы о защите от конкуренции», — говорится в докладе.

В тексте доклада также говорится о недопустимости того, чтобы «цифровые гангстеры», такие как Facebook, ставили себя «выше и вне закона».

Ранее газета The Washington Post писала, что Facebook и власти США обсуждают «многомиллиардный» штраф для соцсети.