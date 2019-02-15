Хакеры заявили, что обиделись и вызвали сбой «ВКонтакте»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/267/12082267/RIAN_3032930.HR-pic905-895x505-3770.jpg">

Сбои в работе социальной сети «ВКонтакте» были вызваны действиями хакеров, которые год назад выявили уязвимость соцсети и сообщили о ней ее сотрудникам, а те не отблагодарили их за помощь. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление хакеров.

Утверждается, что хакеры воспользовались той же уязвимостью, которую обнаружили в прошлом году, при этом они решили «не наносить вреда пользователям».

Реклама

«Тогда, после устранения уязвимости, было найдено множество обходов, но даже спасибо мы за них не получили», — говорится в заявлении.

По словам взломщиков, личные данные пользователей в результате сбоя никуда не утекали.

14 февраля пользователи «ВКонтакте» обнаружили, что неизвестные лица отправляют им в сообщения ссылки, при нажатии на которые во всех профилях и группах пользователя публикуется пост со ссылкой.

Позднее «ВКонтакте» извинилась за сбой в работе соцсети.