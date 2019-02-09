WSJ: Amazon может отказаться от штаб-квартиры в Нью-Йорке

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Amazon может пересмотреть планы открытия новой штаб-квартиры в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, компания может отказаться от строительства здания из-за протестов ряда законодателей штата Нью-Йорк.

Как отмечается, речь идет о строительстве офиса Amazon в районе Куинс.

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При этом открытие новой штаб-квартиры корпорации может привести к созданию около 25 тыс. новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нью-Йорка расследует скандал с шантажом главы Amazon.