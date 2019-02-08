Politiсo: Трамп запретит китайское телекоммуникационное оборудование

Ожидается, что президент США Дональд Трамп подпишет документ о запрете использования в беспроводных сетях страны телекоммуникационного оборудования, созданного в Китае. Об этом написал журнал Politico со ссылкой на трех источников.

Соответствующее распоряжение Трамп может подписать уже на следующей неделе. Белый дом хочет подчеркнуть свою приверженность безопасности телекоммуникационных сетей в преддверии крупнейшей отраслевой конференции — Всемирного конгресса мобильной связи. Форум состоится в Барселоне в конце февраля. В материале говорится о возможности подписания запрета именно до проведения конференции.

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Данные усилия согласуются с планами США по защите от киберугроз. Как отмечает издание, Белый дом надеется подать сигнал о том, что в сфере передовых технологий приоритетное значение будет иметь кибербезопасность.

Этот шаг может еще больше испортить и без того напряженные отношения администрации Трампа с китайской стороной, поскольку Пекин и Вашингтон живут в условиях продолжающейся торговой войны, говорится в материале.

Американские власти неоднократно обвиняли Пекин в краже интеллектуальной собственности и кибершпионаже.