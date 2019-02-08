Парламент Австралии стал жертвой кибератаки

Власти Австралии расследуют попытку взлома компьютерной сети своего парламента, сообщает «Би-би-си».

Законодатели заявили, что «нет никаких доказательств» того, что какая-либо информация была украдена или что попытка взлома была направлена на то, чтобы «сорвать или повлиять на избирательные или политические процессы». Однако лидер оппозиции Билл Шортен назвал этот инцидент «тревожным звонком».

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Местные эксперты по кибербезопасности предположили, что взлом, вероятно, стал делом иностранного государства.

Отмечается, что в последние годы правительство Австралии столкнулось с рядом кибератак, некоторые из которых были приписаны местными СМИ Китаю.

Ранее сообщалось, что «российских хакеров» обвинили в кибератаке на аналитический центр в Вашингтоне.