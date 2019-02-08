В МИД Венесуэлы заявили о хакерской атаке на посольства страны
Злоумышленники совершили хакерские атаки на сайты посольств Венесуэлы в разных странах, сообщается в твиттере венесуэльского МИДа.
В венесуэльском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что считают хакерские атаки «преступной политикой вмешательства» в работу сайтов посольств Венесуэлы.
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«Мы решили приостановить публикацию информации в интернете, пока не будут восстановлены условия компьютерной безопасности», — говорится в твите МИДа.
Ранее сообщалось, что США опасаются побега венесуэльского президента Николаса Мадуро в Россию или на Кубу.