Хакеры взломали сайты посольств Венесуэлы
Неизвестные хакеры взломали сайты девяти посольств Венесуэлы в разных странах. Об этом сообщает El Nacional.
По данным издания, хакеры разместили на ресурсах венесуэльских дипмиссий заявление в поддержку лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.
Как отмечается, заявления хакеров, в частности, были опубликованы на сайтах посольств Венесуэлы в Аргентине, Бразилии и Мексике.
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При этом интернет-страницы «взломанных» дипмиссий в настоящее время недоступны.
Ранее сообщалось, что Гуайдо обратился за помощью к папе Римскому.