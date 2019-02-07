Хакеры взломали сайты посольств Венесуэлы

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Неизвестные хакеры взломали сайты девяти посольств Венесуэлы в разных странах. Об этом сообщает El Nacional.

По данным издания, хакеры разместили на ресурсах венесуэльских дипмиссий заявление в поддержку лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Как отмечается, заявления хакеров, в частности, были опубликованы на сайтах посольств Венесуэлы в Аргентине, Бразилии и Мексике.

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При этом интернет-страницы «взломанных» дипмиссий в настоящее время недоступны.

Ранее сообщалось, что Гуайдо обратился за помощью к папе Римскому.