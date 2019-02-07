Стало известно, во сколько обойдется реализация закона об устойчивости Рунета

Российское правительство выделит на реализацию законопроекта об устойчивости Рунета 20 миллиардов рублей, сообщил РИА «Новости» автор документа, сенатор Андрей Клишас.

«Законом о бюджете предусмотрены средства на реализацию предлагаемых законопроектом мер», - сказал Клишас, пояснив, что речь идет о создании Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

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По словам сенатора, как только Центр мониторинга начнет работу и проанализирует структуру сети, будут определены «реальные» угрозы и выбрано оборудование, которое позволит им противодействовать, можно будет определить объем необходимых средств на дальнейшие мероприятия.

«В паспорте проекта «Информационная безопасность», который одобрило правительство, предусмотрено финансирование данных мероприятий (более 20 миллиардов рублей)», - сказал он.