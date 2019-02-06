Киев обвинил Москву в использовании YouTube против Украины

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Министерство информационной политики Украины обвинило Россию в использовании YouTube для преследования украинцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению ведомства, российская сторона якобы использует инструменты видеохостинга YouTube для ограничения свободы слова.

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Как отмечается, Москва также «использует» YouTube для преследования граждан Украины.

При этом ведомство якобы может подтвердить наличие подобных инцидентов.

Ранее бывший украинский лидер Виктор Янукович назвал «узаконенным терроризмом» ситуацию на Украине.