В Польше назначен представитель по созданию войск кибербезопасности
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал приказ о назначении полковника Кароля Моленды полномочным представителем по созданию войск обороны киберпространства, собщает РИА «Новости».
Блащак заявил, что перед Молендой «поставлены конкретные цели, связанные с угрозами безопасности Польши в киберпространстве».
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Министр пояснил, что новая структура будет действовать как интеграционная между национальным центром криптологии и инспекторатом информатики.
В 2020 году, по его словам, планируется завершение формирования кибервойск.