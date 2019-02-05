В Польше назначен представитель по созданию войск кибербезопасности

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал приказ о назначении полковника Кароля Моленды полномочным представителем по созданию войск обороны киберпространства, собщает РИА «Новости».

Блащак заявил, что перед Молендой «поставлены конкретные цели, связанные с угрозами безопасности Польши в киберпространстве».

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Министр пояснил, что новая структура будет действовать как интеграционная между национальным центром криптологии и инспекторатом информатики.

В 2020 году, по его словам, планируется завершение формирования кибервойск.