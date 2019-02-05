Исследование: россиян оскорбляют в интернете чаще пользователей других стран

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Россияне сталкиваются с оскорблениями в интернете чаще, чем пользователи большинства других стран. Это следует из исследования Microsoft DCI, посвященного культуре общения и личной безопасности в сети.

В представленном рейтинге Россия заняла 19 место из 22 по индексу цифровой культуры.

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Согласно опросу, 74 % респондентов сталкивались с интернет-рисками в 2018 году. Подчеркивается, что это превышает общемировой показатель в 66%. Чаще всего интернет-рискам подвергались люди в возрасте 18-34 лет (81%). При этом больше всего от оскорблений в интернете страдают подростки, особенно девушки (54%).

«Данные исследования подтверждают тот факт, что определенной частью российских пользователей онлайн-пространство все еще воспринимается как нечто, не влияющее на повседневную жизнь», — заключил Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного Интернета, ведущий аналитик РОЦИТ.

Ранее сообщалось, что в Госдуме описали сценарий отключения России от интернетаю