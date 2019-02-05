ФАС намерена возбудить дело против Samsung
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возбудить дело против российской «дочки» компании Samsung по подозрению в координации цен на смартфоны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского.
Как отмечается, это произойдет в течение 7-10 дней.
«Дело по Samsung еще пока не возбуждено, но думаю, что как и обещал, в ближайшие дни оно будет возбуждено… Реально в ближайшие 7-10 дней», — пояснил Цариковский.
Уточняется, что в сентябре 2018 года начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, заявил, что компания подозревается в незаконной экономической координации, а также в наличии антиконкурентных соглашений.
Ранее сообщалось, что ФАС оштрафовала трех крупнейших операторов за внутрисетевой роуминг.