ФАС намерена возбудить дело против Samsung

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена возбудить дело против российской «дочки» компании Samsung по подозрению в координации цен на смартфоны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Андрея Цариковского.

Как отмечается, это произойдет в течение 7-10 дней.

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«Дело по Samsung еще пока не возбуждено, но думаю, что как и обещал, в ближайшие дни оно будет возбуждено… Реально в ближайшие 7-10 дней», — пояснил Цариковский.

Уточняется, что в сентябре 2018 года начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев, заявил, что компания подозревается в незаконной экономической координации, а также в наличии антиконкурентных соглашений.

Ранее сообщалось, что ФАС оштрафовала трех крупнейших операторов за внутрисетевой роуминг.