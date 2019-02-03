Instagram удалил содержавшую слова «на Украине» запись НТВ

Запись в инстаграме российского телеканала НТВ, содержавшая слова «на Украине», была удалена руководством соцсети. Об этом говорится в заявлении на сайте телеканала.

Уточняется, что запись была удалена «за враждебные высказывания или символы», которые противоречат правилам компании. Как отмечает НТВ, в публикации говорилось «на Украине», а не «в Украине», что возмутило многих пользователей соцсети.

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Телеканал подчеркнул, что что русский — один из шести официальных языков ООН, и что употребление «на Украине» соответствует норме литературного языка. НТВ также напомнил, что в записи сообщалось о «второй по масштабам эпидемии ВИЧ/СПИДа», наблюдающейся в настоящее время на Украине.

Ранее Собчак отругала НТВ и пообещала рассказать правду о личной жизни на Первом канале.