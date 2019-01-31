Роскомнадзор выявил нарушения у «Би-би-си»

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Роскомнадзор в ходе проверки выявил нарушения у британской общественной телерадиовещательной компании «Би-би-си» на территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, начатая ранее внеплановая проверка британской компании завершена, однако решение о мерах в отношении «Би-би-си» после выявленных нарушений будет объявлено позднее.

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«Выявлены определенные нарушения. В настоящий момент производится оценка процессуального статуса данных нарушений», — говорится в сообщении.

О каких именно нарушениях идет речь в ведомстве не уточнили.

Ранее Роскомнадзор выявил в материалах «Би-би-си» трансляцию идеологии терроризма.

Позднее в британской компании отвергли обвинения в нарушении российского законодательства.