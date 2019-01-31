CNN: «российских хакеров» обвинили в кибератаке на аналитический центр в Вашингтоне

Группу «российских хакеров», известную как Fancy Bear, обвиняют в кибератаке на вашингтонский аналитический центр стратегических и международных исследований. Об этом сообщает телеканал CNN.

Эта же группа подозревается в хакерской атаке на Национальный комитет демократической партии США во время президентских выборов в 2016 года.

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Как поясняет телеканал, группу Fancy Bear связывают с российской военной разведкой. Суд в Вирджинии предоставил Microsoft контроль над группой поддельных веб-сайтов, созданных для проникновения во внутренние сети аналитического центра.

Хакеры могли использовать домены веб-сайта центра для создания поддельных страниц входа в систему или отправлять электронные письма людям, которые работают или пользуются электронной почтой Центра стратегических и международных исследований. Таким образом, хакеры могли украсть их пароли. Однако, как добавляет CNN со ссылкой на судебные документы, неизвестно, были ли попытки хакеров успешными.

Отмечается, что с Центром стратегических и международных исследований связаны многие известные персоны, в том числе бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер.