Huawei отвергла обвинения со стороны США

<img src="//img.gazeta.ru/files3/323/12149323/RTX6J511-pic905-895x505-83638.jpg">

Huawei отвергла причастность к преступлениям, за которые в США китайской компании предъявлены новые обвинения. Об этом говорится в твиттере Huawei.

В заявлении компании говорится, что Huawei разочарована предъявленными ей США обвинениями и отвергает причастность к ним.

Реклама

«Huawei отрицает, что компания, ее дочерние предприятия или филиалы совершили какое-либо из нарушений законодательства США, обозначенных в каждом из обвинительных заключений, компания не располагает информацией о каких-либо правонарушениях со стороны Мэн Ваньчжоу», — говорится в заявлении.

В компании также выразили надежду на то, что суд США в итоге придет к такому же заключению.

Ранее сообщалось, что в Канаде получили запрос США об экстрадиции финдиректора Huawei.