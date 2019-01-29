Сайт Росгеологии подвергся атаке хакеров после скандала с замглавы холдинга

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Сайт Росгеологии подвергся хакерской атаке после скандала с первым заместителем гендиректора холдинга Русланом Горрингом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в холдинге.

«Сайт подвергся хакерской атаке после истории с Горрингом, сейчас он недоступен», — отметил собеседник агентства.

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Ранее поступила информация о том, что сотрудников Росгеологии проверят после скандала с замглавы холдинга.

Руслана Горринга уволили после того, как в сети появилось видео игрового стрима, на котором он играет в компьютерную игру, параллельно рассказывая о личной жизни и угрожая другим участникам онлайн-игры.