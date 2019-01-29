От сбоя в работе Instagram страдают пользователи по всему миру

Пользователи приложения для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram пожаловались на сбой в его работе. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Согласно имеющейся информации, проблемы начали возникать в первую очередь у британцев и американцев с 3.22 мск. У многих не отображается лента новостей. Кроме того, наблюдается проблема со входом в приложение.

В ноябре прошлого года пользователи сообщили о сбое в работе Facebook и Instagram.