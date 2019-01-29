В ФБР заявили о непричастности властей КНР к преступлениям Huawei
Директор ФБР Соединенных Штатов Кристофер Рэй на фоне выдвинутых против китайской компании Huawei обвинений заявил, что американская сторона не считает КНР причастной к преступлениям. Об этом сообщает ABC News.
По его словам, в обвинительном заключении речь не идет ни о каких действиях китайской стороны.
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«Мы не предполагаем никаких (преступных) действий со стороны китайского правительства», — заверил и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер.
Ранее сообщалось, что США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже.