В ФБР заявили о непричастности властей КНР к преступлениям Huawei

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Директор ФБР Соединенных Штатов Кристофер Рэй на фоне выдвинутых против китайской компании Huawei обвинений заявил, что американская сторона не считает КНР причастной к преступлениям. Об этом сообщает ABC News.

По его словам, в обвинительном заключении речь не идет ни о каких действиях китайской стороны.

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«Мы не предполагаем никаких (преступных) действий со стороны китайского правительства», — заверил и.о. генпрокурора США Мэтью Уитакер.

Ранее сообщалось, что США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже.