Facebook ужесточит контроль над политической рекламой к выборам на Украине

<img src="//img.gazeta.ru/files3/387/12100387/20181214_zaa_f109_109-pic905-895x505-49470.jpg">

Руководство социальной сети Facebook анонсировало новые меры по контролю над постами с политическим контентом перед выборами в Европарламент, а также выборами нового президента Украины. Об этом сообщается в официальном блоге компании.

В заявлении говорится, что «дополнительные инструменты» будут подключены в конце марта. Отмечается, что теперь все клиенты, покупающие политическую рекламу, будут обязаны подтвердить свою личность. Также в соцсети пообещали создать специальную библиотеку, в которой будут собраны данные о покупателях политической рекламы. В ней можно будет получить доступ к информации о лице, купившем рекламу, а также о бюджете рекламной кампании.

Ранее в Facebook обещали, что примут допмеры для предотвращения вмешательства в выборы на Украине.